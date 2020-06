Pijany biskup w szpitalu? Rzecznik Episkopatu: Oczekujemy na rzetelne wyjaśnienie Fotorzepa/ Piotr Guzik

Biskup Edward Janiak trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Według doniesień medialnych, był jednak pijany, miał we krwi 3,44 promila alkoholu. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski skomentował, że jeśli te informacje się potwierdzą, to „opisywana sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć”.