Sondaż: Czy powinna powstać lista o. Tadeusza Rydzyka do europarlamentu

Czy o. Tadeusz Rydzyk powinien wystawić własną listę w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Polacy nie mają wątpliwości – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Toruński redemptorysta nie poparł kandydatów PiS do samorządów. Czy wystawi własną listę do europarlamentu? – zastanawiał się we wtorkowej „Rzeczpospolitej” Wiktor Ferfecki.

Jedynie 14 proc. respondentów uważa, że o. Tadeusz Rydzyk powinien wystawić własną listę w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przeciwnego zdania jest jednak większość badanych (69 proc.), a 17 proc. ankietowanych nie ma opinii w tej sprawie.

- Przeciw częściej są kobiety (70 proc.), osoby powyżej 50 lat (79 proc.) oraz badani o wykształceniu średnim (71 proc.). Tego zdania są też częściej badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł netto (74 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (74 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

W styczniowym badaniu SW Research dla serwisu rp.pl aż 70 proc. respondentów uznało, że wpływ o. Tadeusza Rydzyka na polski rząd jest zbyt wielki.