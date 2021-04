Trwa walka o to, by teatry i kina ruszyły w swoich siedzibach już 15 maja

Nasze źródła w resorcie kultury twierdzą, że w środę zaczęła się walka o to, by teatry i kina ruszyły w swoich siedzibach już 15 maja. Wicepremier Piotr Gliński był już bowiem po pozytywnych rozmowach z ministrem zdrowia w sprawie otwarcia sal na początku maja. W resorcie kultury kwestią dyskusji była nie data otwarcia instytucji, lecz frekwencja. Padła propozycja grania przy widowni zapełnionej w 80 procentach, ale wicepremier Gliński oponował. Było jednak przygotowywane rozporządzenie o otwarciu wszystkich instytucji w reżimie 50 procent frekwencji od 4 maja.

Na końcu

– Ta decyzja wskazuje, że decydenci byli ostatni raz w teatrze na „Królewnie Śnieżce" z mamusią, całe środowisko decyzją rządu jest oburzone, to wyraz lekceważenia kultury – powiedział „Rz" Jan Englert, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, który piąty raz musiał przełożyć premierę „Skóry węża". – Dopuszczenie teatrów do grania dopiero 29 maja pokazuje, że kultura wysoka została umieszczona na końcu łańcucha pokarmowego. Co więcej, ta decyzja nie ma żadnego związku ze względami epidemiologicznymi, ponieważ nie słyszałem o kimkolwiek, kto by się zakaził na spektaklu granym przy 50 czy 25 procentach frekwencji, na którym widzowie siedzą co dwa metry i nie rozmawiają. Słyszałem za to o licznych zakażeniach na weselach, na które jest zgoda. Mam obawę że za wszystkim stoją stereotypowo traktowane kryteria finansowe i takie samo myślenie o tym, która branża przynosi zyski. Ale artyści też płacą podatki. Niektórzy bardzo wysokie. Jednocześnie w zgodzie rządu na granie teatrów w plenerze od 15 maja można dopatrzyć się próby manipulacji. Jakie teatry będą grały w plenerze? Może chodzi o kabaretony i disco polo? Jak być w takiej sytuacji lojalnym obywatelem?