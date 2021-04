Koronawirus w Polsce. Koniec lockdownu? Rządowy plan luzowania obostrzeń

- Do wyczekiwanego z dawna odmrażania musimy podejść z cierpliwością i pokorą - mówił.

Szef rządu zaznaczył, że w szpitalach pozostaje ok. 25 tys. osób z koronawirusem SARS-CoV-2.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dane epidemiczne pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki. - Dane dają podstawy do ostrożnego optymizmu - dodał.

Na konferencji prasowej przedstawiciele rządu mieli ogłosić plan luzowania obostrzeń na maj. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o perspektywie 5-6 tygodni. Wcześniej wicepremier Jarosław Gowin opowiadał się za odmrożeniem gospodarki do końca maja. Z wypowiedzi innych przedstawicieli rządu oraz doradzającej premierowi Rady Medycznej wynikało, że mimo spadku liczby nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 oraz spadku liczby hospitalizowanych z COVID-19 nie należy się spodziewać całkowitego zniesienia ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, czyli tzw. lockdownu.

- Wiemy, że wirus nie zniknie z dnia na dzień - kontynuował zaznaczając, że należy zachować "elastyczność" działania w kwestii obostrzeń.

- Idziemy w kierunku jak najszybszego szczepienia (przeciw COVID-19) - stwierdził premier, zachęcając do poddawania się szczepieniom.

Zdaniem szefa rządu, w Polsce najlepiej udało się "ochronić miejsca pracy", co kosztowało nas ok. 200 mld zł.

- Chcemy, żeby gospodarka wracała na normalne tory - mówił Morawiecki.

Premier przedstawił plan odmrażania gospodarki w najbliższych tygodniach.

- Od 1 maja umożliwimy część aktywności sportowych na świeżym powietrzu, a także w zamkniętych obiektach i basenach. Po majówce powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane. Do szkół w trybie stacjonarnym wrócą dzieci z klas 1-3. Otwarte zostaną galerie sztuki, muzea. 8 maja działalność będą mogły wznowić hotele, tydzień później - restauracje w ogródkach. Uczniowie klas 4-8 i szkół średnich od 15 maja będą mogli wrócić do nauki hybrydowej. Wesela i komunie będą dozwolone na zewnątrz z limitem do 25 osób - ogłosił Mateusz Morawiecki.

- Planujemy także otwarcie siłowni i klubów fitness - dodał.