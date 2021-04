Koronawirus w Polsce. Liczba nowych zakażeń wciąż spada Fotorzepa, Jakub Czermiński

Liczba potwierdzonych wynikami badań przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 2 776 927, zaś przypadków śmiertelnych do 66 533 - podało Ministerstwo Zdrowia, informując o 8 895 nowych zakażeniach i śmierci 636 osób, u których testy wykazały SARS-CoV-2, w tym 179 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wcześniej chorób współistniejących. Nowych zakażeń jest o 36 proc. mniej niż przed tygodniem, co oznacza utrzymanie trendu spadkowego.