Luzowanie obostrzeń. Kiedy zniesiony zostanie nakaz noszenia maseczek na zewnątrz?

W związku z koronawirusem SARS-CoV-2 rząd PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia ograniczył prawa obywatelskie i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Dziś - prawdopodobnie przed południem - ogłoszony ma zostać plan luzowania obostrzeń. Konferencja prasowa rządu będzie relacjonowana na żywo na rp.pl.

Jednym z wprowadzonych przez rząd przepisów jest nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych, za nieprzestrzeganie którego grożą mandaty.

W RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany, czy obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz zostanie zniesiony, a jeśli tak, to kiedy.

- Z mojego punktu widzenia maseczki są tematem takim, który jest uzależniony od tego, ile mamy zakażeń. Jeżeli ten wirus jest masowo obecny w przestrzeni, to niezależnie od tego, czy mówimy o tym, że głównym mechanizmem rozprzestrzeniania się to są wnętrza czy powietrze, to po prostu tutaj częstotliwość ma fundamentalne znaczenie - odparł szef resortu zdrowia.