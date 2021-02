Będą zmiany w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa. Chodzi o przyłbice i maseczki

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że temat rekomendacji w sprawie zasłaniania ust i nosa jest konsultowany wspólnie z Radą Medyczną.

- Prof. Horban wspólnie z Radą Medyczną przygotował zalecenia, jakie maseczki w sposób najefektywniejszy chronią nas przed zakażeniem - powiedział Niedzielski.

- Jeśli chodzi o kwestie związane z używaniem przyłbic, szalików lub chust zamiast maseczek, patrząc na to, co się dzieje z pandemią, patrząc na to, że mamy coraz więcej zakażeń, będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek takimi surogatami, które nie spełniają kryteriów jakościowych i nie stanowią tak skutecznego zabezpieczenia - mówił minister zdrowia.

Czytaj także:

Harmonogram szczepień. Szef KPRM Michał Dworczyk przedstawił szczegóły

Niedzielski: Trzecia fala pandemii. Druga mutacja wirusa w Polsce

- Przyłbice - nie, chusty - nie, maseczki - tak - dodał.

Niedzielski poinformował również, że kwestia rodzaju stosowanych maseczek będzie tylko miękką rekomendacją Rady Medycznej.

W rozmowie z TVN24 doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban powiedział, że "należy wyrzucić te wszystkie pseudoochrony do kosza, zapomnieć o nich, to jest zawracanie głowy. Chodzi o to, żeby używać porządnych masek, przynajmniej tzw. chirurgicznych".