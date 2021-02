Horban: Będzie nowe rozporządzenie ministra zdrowia ws. zasłaniania ust i nosa

Prof. Andrzej Horban stwierdził, że trzecia fala epidemii SARS-CoV-2 nie jest nieuchronna. - Od nas zależy - podkreślił. Dodał, że mamy dane mówiące, że powinien nastąpić wzrost zakażeń. Zaznaczył, że przemawia za tym kilka czynników. W tym kontekście wymienił sezon, spadającą odporność ludzi przebywających w domach oraz sytuację w krajach sąsiednich. - Koniec lutego, początek marca to tradycyjny okres, kiedy dochodzi do zwiększenia zakażeń układu oddechowego, czyli grypa i zakażenia grypopodobne - powiedział.

Pytany o te dane główny doradca premiera ds. COVID-19 powiedział w TVN24, że jeszcze nie oblewa się zimnym potem, ale "już troszkę dreszcze ma". - To rzeczywiście może być wstęp przed burzą, a od nas zależy w gruncie rzeczy, czy do tej burzy dojdzie, czy nie - dodał.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia informowało o 9 073 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, co w porównaniu z poprzednim tygodniem oznacza wzrost o 29,5 proc. W środę i we wtorek dobowe liczby przypadków były o ponad 25 proc. wyższe niż w ubiegłym tygodniu.

Otwarcie restauracji? "To już gorzej"

Prof. Horban jest przewodniczącym Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim. Pytany, co będzie rekomendował w związku z sytuacją epidemiczną odparł, że zależy to od wydarzeń najbliższego tygodnia. - Jeżeli będziemy obserwowali wzrost zakażeń, wzrost odsetka wirusa brytyjskiego pośród zakażonych, to być może należy się cofnąć o krok - stwierdził, odnosząc się do luzowania obostrzeń narzuconych przez władze.



Andrzej Horban mówił, że jeżeli wzrosty nie będą duże to można rozważyć dalsze stopniowe otwieranie gospodarki i życia społecznego. - Tutaj dyskutujemy o szkole podstawowej, do końca szkoły podstawowe powinno się otworzyć - dodał.

Czy będzie rekomendacja, by zezwolić na działalność stacjonarną restauracji? - A to już gorzej - powiedział. Prof. Horban przyznał, że nie stać nas na lockdown i że według ekspertów każdy dzień zamknięcia gospodarki to ok. miliard złotych straty.



Dopytywany o swe rekomendacje główny doradca premiera ds. COVID-19 powiedział, że wzrost liczby zakażeń z 10 do 15 tys. powinien być "bardzo alarmowy". - Jeśli trend się utrzyma, to pod koniec tygodnia trzeba będzie coś zrobić - zaznaczył.