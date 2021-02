Koronawirus w Polsce. Blisko 30 proc. więcej zakażeń niż przed tygodniem Fotorzepa, Jakub Czermiński

Liczba potwierdzonych wynikami badań przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 1 614 446, zaś przypadków śmiertelnych do 41 582 - podało Ministerstwo Zdrowia, informując o 9 073 nowych zakażeniach i śmierci 273 osób, u których testy wykazały SARS-CoV-2, w tym 44 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wcześniej chorób współistniejących. Tydzień do tygodnia odnotowano 29,5-proc. wzrost liczby zakażeń i 40-proc. spadek liczby zgonów.