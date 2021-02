Sobolewski o obostrzeniach: Chcielibyśmy, abyśmy ogłosili, że luzujemy dalej

W środę Ministerstwo Zdrowia informowało, że testy wykazały koronawirusa SARS-CoV-2 u kolejnych 8 694 osób. W porównaniu z poprzednią środą dobowa liczba zakażeń była o 25,5 proc. wyższa. Tydzień do tygodnia wtorkowe dane były o 28,5 proc. wyższe. W poniedziałek i wtorek przebadano więcej próbek niż w tym samym okresie w ubiegłym tygodniu.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:

W miesiąc liczba zakażonych pacjentów spadła o jedną piątą

Najwięcej nowych zakażeń od ponad miesiąca

- Obserwujemy sytuację. Wczorajszy dzień był takim sygnałem ostrzegawczym - skomentował na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia poseł PiS Krzysztof Sobolewski. Dodał, że choć "to niepokojący sygnał", ponieważ "do tej pory mieliśmy tendencję stabilizującą bądź nawet spadkową", to "jeszcze nie świadczy o tym, że może być trzecia fala".