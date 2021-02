Koronawirus w Polsce. W miesiąc liczba zakażonych pacjentów spadła o jedną piątą

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówią, że z powodu zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 12 225 osób. Od wtorku liczba pacjentów spadła o 93. W ujęciu siedmiodniowym odnotowano spadek liczby hospitalizowanych z COVID-19 wynoszący 247.

Środa to 40 dzień z rzędu, gdy tydzień do tygodnia liczba pacjentów spada i 30 dzień z rzędu identycznego trendu dotyczącego pacjentów podłączonych do respiratorów.

O 149 spadła liczba istniejących "covidowych" łóżek szpitalnych. Dla osób zakażonych koronawirusem pozostało 14 221 wolnych łóżek (53,77 proc. wszystkich "covidowych").

Obecnie 1 286 osób - o 12 więcej niż dzień wcześniej - wymaga respiratora. W ciągu tygodnia liczba osób wymagających respiratorów spadła o 2,13 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozostało 1 350 wolnych respiratorów - 51,21 proc. wszystkich dostępnych dla pacjentów zakażonych koronawirusem.

Od 23 października Ministerstwo Zdrowia informuje, ile łóżek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w środę, obecnie zasoby te wynoszą 26 446 łóżek i 2 636 respiratorów.

Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich oraz zajętych łóżek "covidowych", w ciągu doby w systemie ubyło 56 wolnych miejsc dla pacjentów z COVID-19. W tym samym okresie liczba dostępnych respiratorów spadła o 22.

W porównaniu ze stanem z 17 stycznia, liczba zakażonych koronawirusem pacjentów w polskich szpitalach spadła o 21,6 proc., a liczba wymagających respiratora pacjentów z SARS-CoV-2 spadła o 22,1 proc.