Przyznał również, że jako początkujący reżyser filmu aktorskiego odkrył magię, która pojawia się w tego typu pracy. Zwłaszcza w czasie przygotowań i okresu zdjęciowego.

– Nasz operator Bill Pope szybko mnie nauczył, by nie zwracać uwagi na 300 osób kręcących się po planie i skupić się na pracy z aktorami, szukać prawdy w ich grze – mówi reżyser.

Aktorska wersja „Jak wytresować smoka” bardzo mocno odwołuje się do animowanego oryginału. Czkawka, pokojowo nastawiony do świata syn walecznego i groźnego wodza, znów więc zaprzyjaźnia się z rannym smokiem. Czeka go rytualny egzamin na łowcę, polegający na tym, że musi zabić smoka, jednak próbuje wszystkich przekonać, że nie trzeba walczyć. Że możliwe jest pokojowe, przyjazne współistnienie. A gdy pojawia się prawdziwe niebezpieczeństwo, zagrażające zarówno wikingom, jak i smokom, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do stworzenia przyszłości Berk. Wszyscy razem muszą wznieść się poza granice swoich światów, na nowo definiując, co znaczy być bohaterem i przywódcą.

— Jest wiele rzeczy, które kocham w Czkawce: jego humor, sarkazm, przyjazny stosunek do świata – mówi Mason Thames, odtwórca głównej roli w „Jak wytresować smoka”.

Ale przyznaje, że próbował pokazać także bardziej mroczną i smutną stronę swojego bohatera – jego niedopasowanie do otaczających go ludzi, do wymogów społecznych.

– Jego wioska go wyklucza. Czkawka nie jest akceptowany, ponieważ nie jest taki jak wszyscy inni. A wszystko, czego on chce, to sprawić, aby jego ojciec był z niego dumny i zostać prawdziwym wikingiem. Żeby tak się stało, musi zabić smoka. Ale gdy w zaciszu domowym o tym myśli, to odkrywa, że jest inny i tę swoją inność akceptuje. I to właśnie sprawia, że Czkawka jest tak wyjątkowy – dodaje Thames.