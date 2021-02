Niedzielski: Trzecia fala pandemii. Druga mutacja wirusa w Polsce

- Możemy sobie, patrząc na wyniki, powiedzieć o tym, że trzecia fala pandemii już jest w Polsce. To nie jest pytanie z kategorii czy ona jest, czy ona się pojawi, ale jakie rozmiary osiągnie - mówił minister zdrowia.

- Niestety porównując dzisiejszy wynik (dobową liczbę zakażeń - red.) z wynikiem piątkowym w ostatnim tygodniu widzimy że różnica osiągnęła 2400 nowych przypadków więcej (w tym tygodniu - red.) - kontynuował Niedzielski.

- Patrząc na ostatnie dwa tygodnie widzimy bardzo dynamiczny przyrost nowych zakażeń - dodał.

- W tym tygodniu liczba średnia tygodniowa osiągnęła, czy nawet przekroczyła 6,5 tys. przypadków dziennie co oznacza ponad 23-proc. wzrost w tej skali z tygodnia na tydzień. To oznacza, że mamy do czynienia z trwałą tendencją - przekonywał Niedzielski.

- Jedynym wskaźnikiem, który nadal maleje to liczba zgonów - w zesżłym tygodniu średnio 244, w tym 199. Ten parametr reaguje jednak zawsze z opóźnieniem w stosunku do liczby zakażeń - mówił minister.