Duda: W absolutnej większości Polacy są solidarni

Jak zapowiedział Duda, było to pierwsze z cyklu spotkań organizacji związanych z walką z Covid-19.

Prezydent ocenił, że podczas trwającej już od ponad roku pandemii Polacy udowodnili, że solidarność, którą po wielokroć Polska szczyciła się na świecie - nadal istnieje. Na uznanie szczególnie zasługuje, według Dudy, empatia i wrażliwość, wykazywane przez ludzi młodych. - Pandemia pokazuje, że Polacy są solidarni w absolutnej większości - uważa głowa państwa.

Duda wspomniał, że przed rokiem zostały przyjęte założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, której ważnym elementem były działania organizacji społecznych.

- Nikt z nas się nie spodziewał, że tak bardzo szybko w tak trudnej sytuacji, będziemy testować naszą zdolność jako społeczeństwa w tym zakresie - stwierdził prezydent.

Dodał, że pytaniem obecnie jest nie to, co te organizacje społeczne mogą zrobić dla państwa, ale co państwo może zrobić dla nich.