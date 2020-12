Koronawirus w Polsce: Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia czy mamy narodową kwarantannę

- Użyte (przez ministra) sformułowanie dotyczy sytuacji naszych ludzkich zachowań, które od 28 grudnia powinny być maksymalnie odpowiedzialne - precyzował Andrusiewicz.



- Wskaźniki rzeczywiście nie odpowiadają wprowadzanym obostrzeniom. Mamy spadek liczby zakażeń, ale zauważmy, że ten spadek to nie jest powrót do 1000 zakażeń, z początku października, to jest wyhamowanie epidemii na poziomie 10-12 tysięcy. Nie zeszliśmy do tej liczby zakażeń sprzed drugiej fali - mówił rzecznik resortu zdrowia.

- Odbicie się z poziomu 10 tysięcy oznacza, że hamowanie będzie na poziomie 40-50 tysięcy zakażeń. A to oznacza, że służba zdrowia może temu nie sprostać - ostrzegał Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia zaprzeczył jednocześnie, abyśmy mieli do czynienia z chaosem informacyjnym w kwestii walki z epidemią koronawirusa.

- Minister użył terminu narodowa kwarantanna, ale dokładnie wyjaśnił obostrzenia i zaistniałą sytuację - mówił. - Rzeczywiście, ludzie mogli to potraktować, że jest to narodowa kwarantanna o której mówił premier - przyznał jednak.