Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 3 grudnia AFP

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Polsce wzrosła do 1 013 747, liczba zgonów osób zakażonych - do 18 208 *** Od soboty ponownie działają - w najwyższym reżimie sanitarnym - galerie handlowe *** Stacjonarne nauczanie w polskich szkołach nie wróci do 18 stycznia *** Restauracje i siłownie pozostaną zamknięte do 27 grudnia *** Na całym świecie wykryto ponad 64,4 mln zakażeń koronawirusem *** Liczba zgonów pacjentów z Covid-19 przekroczyła 1,49 mln osób.