Koronawirus. Remdesivir jednak skuteczny w walce z COVID? Badania WHO kwestionowane

"New England Journal of Medicine" podkreśla, że badanie WHO nie może być podstawą do kwestionowania badań wskazujących na korzyści ze stosowania remdesiviru u chorych na COVID-19.

Artykuł autorstwa Davida Harringtona z Harvard T.H. Chan School of Public Health, dr Lindesy Baden, specjalistki od chorób zakaźnych i Josepha Hogana, biostatystyka, opublikowano wraz z opisem badania WHO.

Autorzy artykułu, że dane do analizy w ramach badania WHO zbierano w 30 krajach świata - począwszy od Szwajcarii i Niemiec, a skończywszy na Iranie i Kenii, co w efekcie doprowadziło do "niespójności" w zebranych danych.

Jak czytamy w "New England Journal of Medicine" problemem jest m.in. to, iż standard opieki medycznej w różnych krajach jest inny, podobnie jak inny jest stan ogólny pacjentów trafiających do szpitali w różnych krajach.