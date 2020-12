Koronawirus. Byli prezydenci USA chcą szczepić się na COVID przed kamerami

Koncerny Pfizer i Moderna złożyły wnioski do Federalnej Agencji Żywności i Leków o zatwierdzenie do użycia, w sytuacjach nadzwyczajnych, ich eksperymentalnych szczepionek przeciw COVID-19, które pomyślnie przeszły trzecią fazę testów klinicznych.

George W. Bush miał skontaktować się z dr Anthonym Faucim, dyrektorem Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych oraz dr Deborah Brix, koordynatorem działań przeciwepidemicznych przy Białym Domu z pytaniem jak może pomóc w promowaniu szczepionki.

Bush miał wyrazić gotowość do zaszczepienia się przeciw COVID przed kamerami.

Podobną deklarację przedstawił sekretarz prasowa Clintona. - Prezydent Clinton z pewnością zaszczepi się tak szybko, jak będzie to możliwe. I zrobi to publicznie, jeśli pomoże to w przekonaniu Amerykanów, by zrobili to samo - powiedział Angel Urena.

Z kolei Obama w wywiadzie dla SiriusXM powiedział, że jeśli dr Fauci mówi, że szczepionka jest bezpieczna - to on mu wierzy.

Obama zadeklarował też, że jest gotów przyjąć szczepionkę w obecności kamer, tak by "ludzie wiedzieli, że ufa nauce"{.