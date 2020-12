Covid-19. Średnia tygodniowa: śmierć co 9 sekund

Tylko w ostatnim tygodniu każdego dnia na świecie umierało średnio ponad 10 000 ludzi, a liczba ta rośnie z każdym tygodniem. Wiele krajów na całym świecie walczy teraz z drugą i trzecią falą, nawet silniejszymi niż pierwsza, wymuszającymi nowe ograniczenia w życiu codziennym.

Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy miało miejsce pół miliona zgonów, co wskazuje, że dotkliwość pandemii jest daleka od zakończenia. Prawie 65 milionów ludzi na całym świecie zostało zarażonych tą chorobą, a najbardziej dotknięty kraj, Stany Zjednoczone, walczy obecnie z trzecią falą zakażeń koronawirusem. Tylko w ostatnim tygodniu każdego dnia na świecie umierało średnio ponad 10 000 ludzi, a liczba ta stale rośnie z każdym tygodniem. Wiele krajów na całym świecie walczy teraz z drugą i trzecią falą, nawet silniejszą niż pierwsza, wymuszając nowe ograniczenia w życiu codziennym. (Grafika: tutaj) Według Światowej Organizacji Zdrowia nowy koronawirus spowodował w ubiegłym roku więcej zgonów niż gruźlica w 2019 roku i prawie czterokrotnie więcej zgonów z powodu malarii. Robert Redfield, szef amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, ostrzegł w środę, że pandemia będzie największym kryzysem zdrowotnym w kraju w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zanim szczepionki staną się powszechnie dostępne. „Naprawdę wierzę, że to będzie najtrudniejszy okres w historii zdrowia publicznego w tym kraju" - powiedział Redfield podczas prezentacji na żywo prowadzonej przez Amerykańską Izbę Handlową. Stany Zjednoczone nadal prowadzą pod względem liczby ofiar śmiertelnych, w samych tylko ponad 273 000 zgonów. Regiony Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej łącznie mają ponad 50% wszystkich zgłoszonych zgonów spowodowanych koronawirusem. Region Ameryki Łacińskiej, najbardziej dotknięty ofiarami śmiertelnymi na świecie, odnotował ostatnio ponad 450 000 zgonów. NADZIEJE NA SZCZEPIONKI W środę Wielka Brytania jako pierwszy kraj zatwierdziła szczepionkę opracowaną przez niemieckie BioNTech i Pfizer Inc., wyprzedzając resztę świata w wyścigu o rozpoczęcie kluczowego programu masowych szczepień. Oczekuje się jednak, że dostawy będą bardzo ograniczone na wczesnych etapach, co oznacza, że ??każdy kraj rozpoczynający kampanię będzie musiał ustalić priorytety w oparciu o czynniki ryzyka. Oczekuje się, że amerykańskie organy regulacyjne zatwierdzą dystrybucję i podawanie szczepionki w połowie grudnia. Afryka dąży do zaszczepienia 60% swojej populacji przeciwko COVID-19 w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat, poinformowała w czwartek grupa kontrolująca choroby Unii Afrykańskiej. Kontynent, na którym żyje 1,3 miliarda ludzi, odnotował ponad 2,2 miliona potwierdzonych zakażeń koronawirusem, według danych Reuters.