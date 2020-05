Donald Trump nie nosi maseczki. "Całkowity dureń"

Temat noszenia maseczek stał się okazją do sporu między politykami w USA, a dwaj kandydaci na prezydenta przyjęli w tej sprawie różne podejście.

We wtorek Trump opublikował na swoim Twitterze zdjęcie Bidena z maseczką na twarzy. Fotografia została podpisana: "To może wyjaśnić, czemu Trump nie lubi nosić maseczki w miejscach publicznych. Biden dzisiaj."

This might help explain why Trump doesn’t like to wear a mask in public. Biden today. pic.twitter.com/9l1gw1ljBE