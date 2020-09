Koreańczycy z Północy zastrzelili urzędnika z Południa?

47-letni mężczyzna miał znajdować się na pokładzie jednostki patrolowej pływającej u wybrzeży wysp Yonpyong, na pograniczu między Koreą Północną a Południową.

Po przeanalizowaniu materiałów wywiadowczych armia Korei Południowej "potwierdziła, że Północ strzelała do obywatela Korei Południowej znalezionego na morzu i skremowała jego ciało".

Resort obrony Korei Południowej podkreśla, że to na niej spoczywa "cała odpowiedzialność" za incydent.

Wciąż nie jest jasne jak mężczyzna znalazł się w wodzie. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że na pokładzie łodzi, którą płynął, zostały jego buty, co mogłoby sugerować, że urzędnik świadomie wskoczył do wody i próbował uciec do Korei Północnej.