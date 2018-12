Brytyjski okręt w Odessie. Wsparcie dla Ukrainy

Twitter/Defence of Ukraine

Do portu w Odessie wpłynął okręt marynarki wojennej Wielkiej Brytanii HMS Echo.

Brytyjski minister obrony Gavin Williamson powiedział, że obecność HMS Echo w Odessie nad Morzem Czarnym to okazanie wsparcia Ukrainie w związku z nasilenie morskiej agresji ze strony Rosji.

Czytaj także:

Sztab Generalny Ukrainy: Rezerwiści mogą wrócić do domów na święta

Putin rozdaje paszporty: Ukraińcowi będzie łatwiej zostać Rosjaninem

– Jest to absolutnie akt otwartej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Niestety, takie akty agresji widzimy nie po raz pierwszy – mówił Williamson.

??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ?? ????????? ???????? ? ?????? ??????? ??????? ???????? ??? Gavin Williamson ????????? ??????? ??? ??????? ?????? «??????? ???????????». pic.twitter.com/XXq5AfI8ro — Defence of Ukraine (@DefenceU) 21 grudnia 2018

Brytyjski minister spotkał się z ministrem obrony Ukrainy Stepanem Połtorakiem. – Powinniśmy zrobić wszystko, by organizacje międzynarodowe miały dostęp do zatrzymanych ukraińskich marynarzy, by można ich było jak najszybciej uwolnić i żeby mogli spotkać się z rodzinami - powiedział podczas spotkania.

Okręt wpłynął do Odessy w środę. Zostanie na miejscu przez kilka dni. W tym czasie weźmie udział w ćwiczeniach.