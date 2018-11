Tusk: Europa solidarnie popiera Ukrainę

We wpisie zamieszczonym na Twitterze Donald Tusk potępia działania Rosji, ale też żąda od niej zwrotu zajętych trzech jednostek ukraińskiej marynarki wojennej i ich załóg.

Domaga się też, aby Rosja zaniechała dalszych prowokacji.

Tusk omówił już sprawę incydentu na Morzu Azowskim z prezydentem Petrem Poroszenko, ale prócz tego jeszcze dziś spotka się z jego przedstawicielem.

"Europa solidarnie popiera Ukrainę" - napisał Tusk.

I condemn Russian use of force in Azov Sea. Russian authorities must return Ukrainian sailors, vessels & refrain from further provocations.

I discussed situation with Pres. @poroshenko and will meet his representatives later today.

Europe will stay united in support of Ukraine.