"Jerusalem Post": Lepiej by było, gdyby Warszawa przestała ukrywać rolę wielu Polaków w pomaganiu nazistom

Do kryzysu między Polską a Izraelem doszło po wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Warszawie, na marginesie konferencji bliskowschodniej. Netanjahu - cytowany przez izraelskie media - miał powiedzieć, że "Polacy współdziałali z nazistami przy Holokauście". Taki cytat przedstawił "Jerusalem Post".

Potem kancelaria premiera Izraela sprecyzowała, że Netanjahu nie mówił o współpracy narodu polskiego z nazistami, lecz o tych Polakach, którzy takiej współpracy się dopuścili. Mimo tych wyjaśnień doszło do obniżenia rangi polskiej delegacji na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu - z wyjazdu do Izraela zrezygnował premier Morawiecki.

W poniedziałek doszło do dalszej eskalacji sporu, po tym jak szef MSZ Izraela, Israel Katz stwierdził na antenie radia, że Polacy "wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Po tych słowach polski MSZ wezwał ambasador Izraela, a premier ogłosił decyzje o rezygnacji Polski z udziału w szczycie V4. Ostatecznie szczyt V4 w Izraelu został odwołany.

"Choć wydawało się, że Warszawa zaakceptowała wyjaśnienie, decyzja Morawieckiego o nieprzyjechaniu do Izraela pokazuje, że sprawa jest daleka od rozstrzygnięcia. Powodem jest to, że tak naprawdę nie chodzi o semantykę ani o to, czy używa się "the", czy nie (w języku angielskim cytat z Netanjahu zmieniono "Poles" - na "the Polish people" - red.). Kryzysy te będą trwać tak długo, jak długo polski rząd będzie nalegał na wybielanie historii. Polska ustawa o IPN mogła być najbardziej rażącą próbą, ale działania te są kontynuowane w wypowiedziach polityków i innych aktorów na scenie politycznej" - czytamy w tekście opublikowanym na stronie "Jerusalem Post".

Gazeta jako przykład "wybielania" wskazuje tweet Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które napisało, że "mówienie o współpracy między okupantami i lokalną ludnością cywilną w historii Auschwitz jest fałszywe".

Talking about complicity between the occupiers and local civilian population in the history of Auschwitz is false. Since you quoted Dr. Piotr Setkiewicz, the head of our Research Center, we asked him to explain you the complexity of the local context of operation of Auschwitz. pic.twitter.com/QC6QGDmxYK