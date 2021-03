Krzysztof Bosak: Między Polską a Brukselą cały czas będzie iskrzyło

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznał we wtorek, że "kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii Europejskiej".

Premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. ustosunkowania się do wyroku.

- Prawo krajowe jest ważniejsze, unijne przepisy mogą pełnić dla nas wyłącznie rolę pomocniczą, jeśli chodzi o organizację naszych stosunków międzynarodowych czy relacji gospodarczych. Polskie sprawy załatwiamy tu, między sobą - skomentował w rozmowie z Polskim Radiem Krzysztof Bosak z Konfederacji.

W jego ocenie osoby, które stawiają prawo unijne przed prawem polskim, "wykraczają poza definicję polskiego patrioty". - Polskie sprawy załatwiamy tu, między sobą. Tak to widzi polski patriota - skomentował.

- Do konstytucji można mieć zastrzeżenia, w niektórych punktach nadaje się do poprawy. To jednak ustawa zasadnicza, na której oparty jest porządek ustrojowy w naszym państwie. Sens jej posiadania polega na tym, że jest głównym aktem prawnym - dodał.

W ocenie Bosaka "dysproporcja celów politycznych i świadomości ideologicznej między Polską a brukselską Unią Europejską jest tak duża, że moim zdaniem cały czas będzie iskrzyło".