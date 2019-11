Bosak: Zandberg nie jest mile widziany na Marszu Niepodległości

Bosak w RMF FM stwierdził, że na Marszu Niepodległości, który co roku przechodzi ulicami Warszawy 11 listopada, spotyka osoby o odmiennych poglądach. - I zawsze reaguję bardzo spokojnie i rozmawiam z tymi ludźmi - zadeklarował. Mimo to jego zdaniem nie byłby na Marszu mile widziany Adrian Zandberg. - Dlatego że stoi na czele partii Razem, która deklaruje poglądy sprzeczne z ideą polskiej niepodległości, z polską tradycją - tłumaczył.

Dopytywany, czy jego zdaniem partia Razem jest przeciwko niepodległości Polski, poseł Konfederacji uznał to za oczywiste. - W ten sam sposób, w jaki zresztą większość partii głównego nurtu, to znaczy przede wszystkim wspierając trendy globalistyczne i eurofederalistyczne. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem eurofederalizmu - a lewica z nurtu partii Razem, czy w ogóle lewica w Polsce - jest, popiera wszystko, co wzmacnia Brukselę, a osłabia Warszawę - wyjaśniał Bosak.

- Godzenie tego z niepodległością to jest moim zdaniem wyłącznie jakaś deklaracja, która nic nie znaczy - dodał.

Parta Razem na deklarację Bosaka zareagowała na Twitterze. „To Marsz Niepodległości nie jest mile widziany przez Zandberga” - czytamy we wpisie.

To Marsz Niepodległości nie jest mile widziany przez Zandberga. https://t.co/mBJUAmTncu — Razem (@partiarazem) November 8, 2019

Bosak stwierdził też, że na Marsz Niepodległości mogą przyjść geje, mogą działać także w ruchu narodowościowym. - Natomiast myślę, że nie powinni przychodzić z tęczową flagą - zastrzegł prezes Młodzieży Wszechpolskiej i działacz Ruchu Narodowego.