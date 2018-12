„Rzeczpospolita” z nową szatą graficzną

Czytelnicy „Rzeczpospolitej" otrzymują od poniedziałku nowe i – mamy nadzieję – bardziej eleganckie wydanie gazety.

Zmiany nie są rewolucyjne. Na kolumnach pojawiły się charakterystyczne nadtytuły, wzmocniliśmy graficznie nazwiska komentatorów, ujednoliciliśmy paginy i osłabiliśmy kolorystykę pierwszej strony.

Poniżej dalsza część artykułu

To tylko niektóre z korekt, których zasadniczym celem nie jest jednak wyłącznie estetyka. Nowa szata graficzna ma przede wszystkim dostosować drukowane wydanie „Rzeczpospolitej" do przyjętej jesienią nowej strategii cyfrowej „digital first". Chodzi o większą integrację kanałów, w których udostępniane są treści dziennikarskie powstające w redakcji „Rzeczpospolitej".

Materiały dziennikarskie muszą mieć więc taką samą strukturę pod względem redakcyjnym i technologicznym, dzięki czemu będzie je można w prosty sposób udostępniać w różnych kanałach dystrybucji. Pozwoli to na lepsze zarządzanie treściami oraz ujednolicenie wyglądu artykułów na różnych platformach: na stronie rp.pl, w wydaniu drukowanym, na tabletach i innych urządzeniach mobilnych oraz w elektronicznym archiwum.

Mamy nadzieję, że docenią Państwo zmiany. Zapraszamy do jeszcze uważniejszej lektury i prosimy o komentarze.

ARTYKUŁY POWIĄZANE