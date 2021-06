Chrabota: Terlecki niezatapialny

Nie ma nic bardziej ludzkiego, jak przyznanie się do winy. Posypanie głowy popiołem na początku Wielkiego Postu jest tego najlepszym symbolem. Tak, jesteśmy omylni. To część naszej natury, podobnie jak przekonanie o nieomylności jest dowodem aberracji, a przynajmniej arogancji.

Nie będę pisał o wizerunku marszałka Ryszarda Terleckiego, bo o tym napisano już bardzo wiele i to zwykle w obraźliwym tonie. Raczej zapytam o to, skąd ta zawziętość, z jaką brnie w kolejne błędy, dowodzi spraw absolutnie nieoczywistych? Zgorzknienie, arogancja czy chęć przypodobania się najbardziej skrajnemu skrzydłu Prawa i Sprawiedliwości? A może samemu prezesowi? Tylko czy ten ostatni rzeczywiście tego oczekuje?

Po słynnych „moskiewskich" tweetach adresowanych do Swiatłany Cichanouskiej w ujawnionym dziś liście Ryszard Terlecki traktuje liderkę białoruskiej opozycji jak głupiutką kurkę, której wypada opowiedzieć o polskiej polityce grubymi literami. Tyle że ona nie potrzebuje takiego wykładu ani niezgrabnych porad. To, na co czekają Cichanouska i miliony Białorusinów, to polska solidarność, wsparcie, empatia, aktywność na forum europejskim w sprawie walki z dyktaturą. A to wymaga naszej jedności.