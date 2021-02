Bogusław Chrabota: Nie rozgrzebywać systemu

Przedpandemiczna europejska średnia relacja zgonów do urodzeń to 53 do 47. Pandemia tylko pogłębiła tę tendencję. W Polsce w IV kwartale 2020 r. odnotowano najwięcej zgonów od II wojny światowej, aż 60 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Czy po epidemii Covid-19 znów się podniesiemy? Naprawdę nie wiadomo, bo tragiczne trendy w demografii wyprzedzały epokę pandemii. Poza tym nie znamy ani daty wygaśnięcia epidemii, ani jej długoterminowych skutków. Trzeba się liczyć z tym, że trend starzenia się społeczeństwa i gubienia populacji się utrzyma. Co to znaczy dla państwa? Bez wątpienia kłopoty dla systemu emerytalnego. Chwilowe skrócenie średniej życia i większe wypłaty emerytur miną jak sen złoty. Pracująca mniejszość nie poradzi sobie z wypracowaniem emerytur dla niepracującej większości.

Czy jesteśmy na to skazani? Niekoniecznie. Jest tu szerokie pole do popisu dla państwa. To porzucenie iluzji o bezalternatywności programów typu 500+. Stworzenie za to prawdziwych mechanizmów wsparcia dla rodzących kobiet. Żłobki i przedszkola. Gwarancje ciągłości pracy. Mądra polityka migracyjna. Wsparcie dla emigrantów. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. To wzmocni demografię i wzmocni państwo. Rozgrzebywanie systemu emerytalnego, podzielam zdanie jego współtwórcy, prof. Marka Góry, tylko osłabi system. A trzeba go wspierać.