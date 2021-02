Kolanko: Kaczyński i Gowin we wzajemnym szachu

Co teraz zrobi premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński? Czy zmieni się skład rządu, czy też PiS pozostawi sprawę w ulubionym przez Jarosława Kaczyńskiego stanie zawieszenia, bez rozstrzygnięcia, w którym trwa przepychanka między frakcjami. To jedno z pytań, które pojawia się po ostatnich decyzjach w Porozumieniu. Wiemy jedno: do sądowego rozstrzygnięcia sprawy daleko. Nowogrodzka może tym tłumaczyć brak decyzji w sprawie wiceministrów.

Kluczowe pytanie w polskiej polityce brzmi jednak: czy Zjednoczona Prawica ma nadal większość w Sejmie? Odpowiedź na to pytanie brzmi: do czego? Jeśli chodzi o obronę ministrów czy całego rządu, to nie ma chyba wątpliwości, że PiS utrzymuje większość. Każde głosowanie przeciwko byłoby eskalacją, która mogłaby szybko doprowadzić nawet do wcześniejszych wyborów. Trudno sobie wyobrazić, że gdy PO zacznie teraz składać kolejne wnioski o wotum nieufności (a pewnie zacznie), to ludzie Jarosława Gowina je poprą. Wicepremier musi teraz pokazać Nowogrodzkiej, że nie ma mowy o żadnym układzie z opozycją. Dlatego też nie ma mowy o tym, by uczestniczył z nią w rozmowach o wolności mediów, które planowane są na przyszły tydzień. To zaproszenie i tak było sprytnym ruchem opozycji, która musi na swój sposób generować cały czas testy dla sejmowej większości PiS. Co więcej, Jarosław Gowin i jego zwolennicy muszą utrzymywać różnicę między nimi a PiS i Solidarną Polską. Tak jak w przypadku podatku od reklamy. Jednocześnie nie mogą pokazać wprost braku lojalności wobec Nowogrodzkiej. To stąpanie po bardzo cienkim lodzie.