Artur Bartkiewicz: Jak wygrywając z epidemią doszliśmy do narodowej kwarantanny

Potem minister Szumowski odszedł, przyszedł minister Adam Niedzielski – i przestaliśmy testować chorych bezobjawowych. Mimo to liczba zakażeń rosła, wprawdzie powoli, ale regularnie. Nic to – uczniowie wrócili do szkół, które były zamknięte, gdy zakażeń było wykrywanych dużo mniej – i to przy prowadzeniu badań przesiewowych we wspomnianych kopalniach. Wprowadziliśmy za to strefy żółte i czerwone, by różnicować walkę z epidemią w zależności od sytuacji lokalnej.

Uczniowie chodzili do szkół, liczba zakażeń rosła – więc porzuciliśmy regionalizację walki z epidemią – najpierw cała Polska stała się strefą żółtą, potem czerwoną, znów założyliśmy maski. Rząd mówił, że jest źle – no ale nie tak źle, by 1 listopada zamknąć cmentarze. Po czym zamknął je tuż przed 1 listopada.

Aż w końcu rząd uruchomił tzw. bezpiecznik. Znów było tak jak wiosną – tylko mogliśmy chodzić do fryzjera, a rząd nie używał słowa lockdown. Jednocześnie rząd przedstawił wszystkim czytelne wskaźniki – jeśli zakażeń jest więcej niż 50 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 7 dni – zaciskamy zęby i nie chodzimy do galerii. Jeśli wskaźnik ten wzrośnie powyżej 70 – czeka nas lockdown (nazwany tym razem narodową kwarantanną). Ale jeśli spadnie – będziemy łagodzić obostrzenia, poniżej 25 miały wrócić żółte i czerwone strefy.

Zaczęliśmy budować szpitale tymczasowe, by odciążyć regularne szpitale przytłoczone napływem nowych zakażonych. Gdy szpitale te zostały uruchomione okazało się, że zbudowaliśmy je na wszelki wypadek na przyszłość, bo w zasadzie na razie nie ma tam kogo leczyć.

W międzyczasie zmieniony został jeszcze sposób raportowania liczby zakażeń po tym, gdy 19-letni licealista odkrył, że gdzieś między stacjami sanitarno-epidemicznymi a resortem zdrowia „zgubiło się” ponad 20 tysięcy zakażeń.

Minęło trochę czasu, liczba zakażeń zaczęła spadać i premier ogłosił drugi już w tym roku sukces w walce z epidemią. Jednocześnie wspomniany wcześniej wskaźnik zaczął spadać. Ostatni raz powyżej 50 był 23 listopada, 17 grudnia spadł do 25,997.

Co zrobił w tym momencie minister zdrowia? Otóż minister ogłosił wprowadzenie narodowej kwarantanny połączonej z godziną policyjną w sylwestra. Minister dużo mówił o trzeciej fali epidemii, zagrożeniu i trudnym czasie jaki nas czeka. O tym jak się ma to do spadającego wskaźnika liczby zakażeń nie powiedział.