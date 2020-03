Michał Szułdrzyński: Wykorzystajmy tę kwarantannę

Rzut oka na fora nauczycielskie wystarczy, by zobaczyć, że polscy pedagodzy mają zapał i pomysły, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia do nauczania w okresie, gdy szkoły będą zamknięte. Nie zmarnujmy czasu, który dał edukacji koronawirus.

To nie jest czas ferii; to nie jest czas wolny. [...] To jest właściwie czas kwarantanny naszego społeczeństwa – mówił w środę minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Czy Polacy posłuchają wskazań ministra? Nie wiem, warto jednak w tym okresie próby przyjrzeć się, co można w naszym państwie ulepszyć. W Azji kwarantanna stała się gigantycznym eksperymentem społecznym dla pracy zdalnej i distance learningu. Ponad 200 mln chińskich dzieci po zamknięciu szkół uczyło się na odległość. Nauczyciele codziennie zlecali im zadania, dzieci zaś miały w domu je wykonywać: wysyłać rozwiązania, narysowane obrazki, zaśpiewane piosenki, napisane teksty. Poniżej dalsza część artykułu

Dwa tygodnie to oczywiście za mało na przeprowadzenie rewolucji, ale to okazja, by zacząć zmianę. Choćby mentalności. Jednym z sensów edukacji jest rozbudzanie zainteresowania otaczającym nas światem, chęci jego poznania, zrozumienia, poszukiwania kluczy interpretacyjnych. Dobrzy nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę, lecz także rozpalają pasje. Dotyczy to wszak nie w tej samej mierze podstawówek, liceów co uniwersytetów. Rozbudzać pasje zaś można nie tylko w szkolnych ławkach czy na salach wykładowych.

Problemy techniczne? Owszem, nie mamy ogólnopolskiej platformy e-learingowej. Ale wystarczy wejść na fora nauczycielskie, by zobaczyć zarówno zapał polskich nauczycieli, jak i pomysłowość. Jedni piszą o tym, że posługują się grupami na Facebooku, inni sugerują używanie komunikatorów albo specjalnych aplikacji. Jedni już zapraszają uczniów do powtórek przed maturą, inni chcą nagrywać miniwykłady itp.