Jerzy Haszczyński: Dobra Polska, dobra. Ułatwi nam biznes

Miłość naszych rządzących do Stanów Zjednoczonych doprowadziła do tego, że niektórzy Amerykanie traktują nas jak kolonię, w której przysługują im specjalne uprawnienia. Dowodzi tego list, który trafił parę dni temu do premiera Polski, jednego z ważniejszych krajów Europy. Dwaj kongresmeni bez owijania w bawełnę domagają się w nim obniżenia podatku od wydobycia kopalin, bo amerykańska firma chciałaby zainwestować w Polsce w miedź.

