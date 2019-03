Chrabota: Do arcybiskupa Głódzia. Komisja w sprawie ks. Jankowskiego potrzebna od zaraz Pomnik ks. Jankowskiego Shutterstock

W sprawie ogłoszonej dziś decyzji Rady Miasta Gdańska naprawdę trudno nie zgodzić się z radnym PiS Janem Kanthakiem. Tak, „decyzja o odebraniu honorowego obywatelstwa czy usunięcia pomnika to tylko zamiatanie sprawy pod dywan”, by odwołać się do jego słów.