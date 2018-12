Szułdrzyński: Morawiecki wywrócił opozycji stolik

Zamiast tłumaczyć się z zarzutów opozycji, składając wniosek o wotum zaufania premier wykorzystał okazję do tego, by narzucić własną narrację. Ale są też ryzyka sięgnięcia po aż tak potężną broń.

Wniosek o wotum zaufania to w myśl polskiej konstytucji broń bardzo dużego kalibru. To głosowanie jest tak ważne, że o jego wyniku w myśl ustawy zasadniczej Marszałek Sejmu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Prezydenta RP.

W praktyce to jednak idealne narzędzie do tego, by przejmować polityczną inicjatywę. Lubił do tego narzędzia odwoływać się Donald Tusk. Ostatni raz zrobił to pod koniec czerwca 2014 roku, po wybuchu afery taśmowej. By przeciąć spekulacje, że nagrywanie przez kelnerów najważniejszych osób w państwie podważyło zdolność PO do sprawowania władzy, Tusk zgłosił wniosek o wotum zaufania.

Mając w sejmie większość, premier może być spokojny o wynik głosowania jest w takiej sytuacji, ale efekt wizerunkowy jest duży. A Mateusz Morawiecki zamiast tłumaczyć się z zarzutów opozycji, sam może wygłosić w rocznicę swego powołania, nowe expose. Zamiast grać tak, jak chce opozycja, składając wniosek o wotum zaufania, premier wywraca opozycji stolik z kartami. Ruch ten pozwala mu wyjść z defensywy i przejąć polityczną inicjatywę i narzucić własną narrację.

Premier wykorzystał tę szansę, by zdać relację z realizacji obietnic, które złożył dokładnie rok temu. I zamiast stać pod ścianą i tłumaczyć się z afery KNF, z – prawdopodobnie – nieuzasadnionego zatrzymania panów Kwaśnika i Jakubiaka, którzy badali system SKOKów, Morawiecki mógł krytykować opozycję i przekonywać, że przez ostatnie miesiące dalej musiał sprzątać po rządach PO-PSL.

Jak zauważał Marek Migalski, ostatnie dni przed świętami to chwila, gdy politycy usiłują narzucić narrację, z którą zostawią Polakom na święta. Od tego, z jakim przekazem zostaniemy po wyłączeniu telewizorów i zamknięciu komputerów, zależy o czym będziemy rozmawiać przy świątecznym stole. Morawiecki wygrał tę sytuację dla siebie. Tym bardziej, że to kolejny sygnał, że umacnia swoja pozycję w obozie władzy. I kolejny sygnał, że polityka Morawieckiego cieszy się uznaniem Jarosława Kaczyńskiego.

Ale z tym wiążą się też ryzyka. Po pierwsze Morawiecki pokazał we środę, że potrafi być lepszym mówcą niż Kaczyński. Wystąpienie prezesa PiS z zeszłego piątku podczas klubu parlamentarnego w Jachrance, było nie tylko słabe, ale też zostało bardzo źle odebrane przez posłów.

– Żadnego pomysłu. Miałem wrażenie, że słucham kogoś oderwanego od rzeczywistości. Świat się zmienia, a on się złości, że lokaj nie podał mu kawy na srebrnym talerzyku w białych rękawiczkach – mówił mi jeden z parlamentarzystów PiS wcale nie związany z obozem liberałów.

Środowe wystąpienie Morawieckiego, wygłoszone ze swadą, retorycznie było znacznie lepsze i politycznie bardziej skuteczne. Pytanie, czy prezesowi PiS będzie się podobać to, że Morawiecki tak rośnie w siłę.

Ale jest jeszcze i inne niebezpieczeństwo. Wyborcy mogą bowiem zadać pytanie: czy skoro premier wnioskuje o wotum zaufania, to nie znaczy czasem, że partia rządząca znalazła się w znacznie poważniejszym kryzysie, niż się dotąd wydawało? Jeśli Tusk, zgłosił ostatnio wniosek o wotum po wybuchu afery taśmowej, która ostatecznie doprowadziła Platformę do upadku, to może afera KNF jest znacznie poważniejsza, niż politycy PiS gotowi byli przyznać? A może nie chodzi o KNF tylko o coś jeszcze poważniejszego? Dobry ruch Morawieckiego może wśród wyborców zasiać ziarno niepewności. (c)(p)