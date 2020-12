Paweł Rożyński: Strategia szaleńca

Stąd ostre wypowiedzi o dumnym narodzie polskim (Beata Kempa), deprecjonowanie unijnej pomocy (Zbigniew Ziobro) czy przekonywanie, iż właściwie wszyscy w Unii, a już na pewno Portugalia, są po naszej stronie, ale nie mówią tego oficjalnie (Witold Waszczykowski). Słyszymy nawet (Jacek Saryusz-Wolski), że prowizorium budżetowe jest dla nas lepsze, bo to co miesiąc 1/12 poprzedniego, korzystniejszego budżetu, czyli pieniądze o 23,3 proc. większe. A więc nie damy się, a jakby co, to i tak zyskamy.