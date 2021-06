Anita Błaszczak: Pozorne oszczędności, realne straty

Utrzymanie zamrożenia płac w budżetówce w 2022 r. pozwoli wprawdzie zaoszczędzić setki milionów złotych, ale mocno uderzy po kieszeniach urzędników, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, żołnierzy czy policjantów. Nawet jeśli w przyszłym roku inflacja wyhamuje, to wzrost cen sprawi, że ich realne zarobki znacząco spadną. I to w roku, który ma przynieść przyspieszenie rozwoju gospodarki, a wraz z nim zwiększony popyt na pracowników i wzrost płac przekraczający 6 proc.

W jaki sposób państwowe urzędy i służby zdołają nie tylko przyciągnąć, ale choćby utrzymać specjalistów IT, finansistów, nauczycieli czy pielęgniarki? Część z nich, w tym ministerstwa, być może będzie sobie radzić, obchodząc przepisy, np. zatrudniając specjalistów w tworzonych przez siebie spółkach, które nie są objęte płacowymi regułami budżetówki. Tak zrobił przed kilkoma laty resort finansów, powołując informatyczną spółkę Aplikacje Krytyczne, która wspiera fiskusa w rozwoju i utrzymaniu krytycznych systemów IT.

Można się więc spodziewać powołania kolejnych takich resortowych spółek, co nie służy przejrzystości administracji publicznej. Nie wszędzie też taki manewr będzie możliwy, więc w kolejnych latach jako dziennikarze będziemy pewnie mieli więcej okazji do opisywania przypadków źle działających urzędów, służby zdrowia czy policji. Ci, którzy nie odejdą, będą bardziej przeciążeni pracą i sfrustrowani. Bez szans na podwyżki w budżetówce przybędzie trudnych do wypełnienia wakatów, co już przed wybuchem pandemii było bolączką wielu urzędów. Kryzys koronawirusa chwilowo zmniejszył ten problem – jak zwykle w kryzysach stabilny sektor publiczny zyskał na atrakcyjności jako pracodawca. Optymistyczne dla gospodarki prognozy rządu i ekonomistów dowodzą jednak, że ten stan nie będzie trwał długo.