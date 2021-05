Tomasz Marczyński: Częściej naciskam hamulec

Na pewno podczas pierwszych etapów będziemy pomagać sprinterowi Calebowi Ewanowi, który ma w naszej drużynie największe szanse na etapowy sukces. Potem zaczną się bardziej nerwowe dni i liczę, że dostanę wolną rękę. Postaram się przynajmniej raz załapać do odjazdu, ale to plan, który ma zazwyczaj połowa kolarzy w peletonie.

Nie, aż tak daleko nie sięgam. Po zakończeniu Giro d'Italia zdecyduję, czy to mój ostatni kontrakt.

Jeśli nie zdecyduję się na kolejny kontrakt, to tak. Nie mam w tym sezonie innych wielkich tourów w planach. Musiałem wybierać między Giro i Tour de France. Vuelta a Espana nie wchodzi w grę, bo pierwsze dwa etapy pokrywają się z Tour de Pologne. To nasz narodowy wyścig, na pewno się tam pojawię.

Koronawirus utrudnił panu przygotowania do sezonu?

Zachorowałem tuż po zakończeniu ubiegłorocznej Vuelty i przez tydzień czułem się fatalnie. To nie był jednak koniec, efekty choroby dotykały mnie jeszcze przez kilka miesięcy. Gorsza regeneracja, ogólne zmęczenie... To oczywiście sprawa indywidualna, ale zespołowi lekarze zapowiadali, że skutki koronawirusa można odczuwać nawet przez pół roku. Na szczęście wychodzę już na prostą.

Ostatnie wypadki świadczą, że kolarstwo to wciąż niebezpieczny sport...

Staram się po prostu ograniczać ryzyko. Kiedy zbliżamy się do mety i rośnie adrenalina, to człowiek przestaje na pewne rzeczy zwracać uwagę. Są jednak sytuacje w trakcie etapu, gdy walczymy o pozycję i się przepychamy, wtedy częściej naciskam hamulec.

Były kraksy, trzy razy zderzyłem się też z samochodem, ale jak na 25 lat jazdy na rowerze w ruchu ulicznym nie jest to dużo. Raz złamałem nos, miałem też pęknięte żebro. Taki bilans nie wygląda wcale źle.

Nie rozumiem, dlaczego rzucanie bidonów miałoby pogarszać nasze bezpieczeństwo. To także część kolarstwa, która przyciąga na trasę kibiców. Zakaz jazdy na rurze (w pochyleniu na ramie, przy zjazdach – przyp. red.) jest za to w porządku. Taki styl nie jest problemem, kiedy zawodnik samotnie ucieka. Coraz częściej zdarzali się jednak tacy, którzy siadali na rurze w środku peletonu. Jechałem obok Jaya McCarthy'ego, kiedy przy prędkości 70 km/h wypadł z trasy na Vuelcie. Całe szczęście, że wpadł w pole. To mogło się skończyć znacznie gorzej. Jazda na rurze obniża kontrolę nad rowerem.