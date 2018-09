Apel o odnowienie zbiorów spalonego Muzeum Narodowego w Rio

Drodzy przyjaciele Brazylii! W nocy z niedzieli na poniedziałek Brazylię dotknęła niewyobrażalna klęska. Pożar pochłonął budynek i zbiory najważniejszego brazylijskiego muzeum, jakim było Muzeum Narodowe w Rio de Janeiro, które w czerwcu br. obchodziło 200-lecie - piszą Grzegorz Hajdarowicz, Konsul Honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii w Małopolsce i na Śląsku oraz Andrzej Bukowiński, Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Sao Paulo.

Bezpowrotnie przepadło dziewięćdziesiąt procent z ponad 20 milionów zgromadzonych w nim eksponatów. Przepadła słynna kolekcja egipskich mumii zakupiona przez cesarza Piotra I, wspaniałe zbiory sztuki greckiej i rzymskiej sprowadzone przez cesarzową Teresę Krystynę, cenna kolekcja skamielin dinozaurów i wyjątkowa pamiątka historyczna, jaką była czaszka Luzii - kobiety, która zamieszkiwała tereny współczesnej Brazylii 11,5 tysiąca lat temu. To tylko przykłady strat z najcenniejszych zbiorów serca kultury największego kraju Ameryki Południowej. Brazylijski rząd natychmiast zadeklarował odbudowę muzeum, ale sama rekonstrukcja bryły budynku nie przywróci utraconych eksponatów ani nie spowoduje odzyskania prestiżu tej słynnej w świecie placówki. Mamy świadomość, że przywrócenie świetności Muzeum Narodowego w Rio de Janeiro stanie się dla mieszkańców Brazylii kwestią honoru. Wierzymy, że podołają zadaniu i za kilka lat budynek znów nas będzie olśniewał, niemniej nie chcemy zostawiać naszego zaprzyjaźnionego narodu z tym wyzwaniem samego. Brazylijczykom należy w tym wielkim dziele pomóc. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli w całym świecie o szczególny wysiłek wsparcia brazylijskich muzealników w dziele rekonstrukcji zbiorów. W tysiącach prywatnych kolekcji w wielu krajach świata, w setkach muzeów znajdują się eksponaty mające związek z dorobkiem historycznym i kulturalnym Brazylii. Niekiedy są to przedmioty, które nie dość doceniane w krajach ekspozycji stanowią ważną część dorobku brazylijskiej cywilizacji. Apelujemy, by podjąć światową kwestę na rzecz Muzeum Narodowego w Rio de Janeiro. Apelujemy o podjęcie akcji indywidualnych donacji i odnowienie w ten sposób zbiorów. Dla wielu będzie to niewielki wysiłek, a dla ciężko doświadczonego narodu nie tylko wyraz solidarności na trudnym zakręcie historii, ale również gest wspierający jego tożsamość i kulturę.

Jesteśmy przedsiębiorcami i miłośnikami sztuki. Kochamy Brazylię i pełnimy funkcję honorowych konsulów. Jako pierwsi deklarujemy wsparcie dla zmasakrowanego muzeum w Rio de Janeiro. Mamy nadzieję, że świat wysłucha naszego apelu i poprze tę inicjatywę. Bo łatwo być przyjacielem w czasach prosperity. Trudniej, gdy los się odwraca.

Grzegorz Hajdarowicz, Konsul Honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii w Małopolsce i na Śląsku

Andrzej Bukowiński, Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Sao Paulo