Koronawirus u bram. Inwestorzy biorą nogi za pas

– To kryzys. Kto będzie inwestował w kraju, gdzie obowiązuje kwarantanna? Dotyczy to nie tylko Rosji, to ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Rosja planuje wydać na walkę z epidemią 1,2 bln rubli (równowartość 67 mld złotych), ale nikt nie wie, jaki będzie ostateczny bilans strat. Sytuacja epidemiologiczna jest coraz gorsza i władze przygotowują się do długiej walki z koronawirusem, budują nowe szpitale – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Andriej Suzdalcew z prestiżowej moskiewskiej Wyższej Szkoły Ekonomii. – Najbardziej kryzys uderzy w tych, których nie ma na giełdzie papierów wartościowych: małe firmy. To będzie duży problem – dodaje.