Gliński broni decyzji w sprawie Szydło. "To zaszczyt"

To jego reakcja na fakt rezygnacji części członków Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau , po powołaniu do niej byłej premier z PiS Beaty Szydło.

W liście do ministra kultury Piotra Glińskiego, który opublikowaliśmy w „Rzeczpospolitej" profesor Krajewski napisał m.in. „tym razem obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam p. Beata Szydło". „Rozumiem to jako upolitycznienie Rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa w tej Radzie. List ten pozwalam sobie podać do wiadomości publicznej" – napisał prof. Krajewski.