Muzeum Powstania Warszawskiego podbiło internet

Muzeum Powstania Warszawskiego podsumowało ubiegłoroczny rok. Z powodu pandemii placówka musiała ograniczyć liczbę osób, które mogły ją odwiedzić. Z informacji, które otrzymaliśmy od Anny Kotonowicz, rzeczniczki Muzeum Powstania Warszawskiego wynika, że w poprzednim roku odwiedziło muzeum tylko 150 tys. zwiedzających, dla porównania w 2019 roku muzeum gościło zaś 700 tys. osób. Za to aż 800 tys. obejrzało placówkę on - line. Muzeum zorganizowało w tym czasie 287 lekcji muzealnych on - line. Obejrzało je niemal 2 mln uczniów - widzów (dla porównania w 2019 r. obejrzało takie lekcje ok. 30 tys. osób).

Poniżej dalsza część artykułu