Bez pomnika i muzeum Bitwy Warszawskiej

Zdaniem Glińskiego epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany związane z budową w Warszawie pomnika Bitwy Warszawskiej, który ma stanąć przy placu na Rozdrożu. Wicepremier zapowiedział, że monument ten zostanie odsłonięty za rok. Dodał, że wprowadzono też zmiany do jego projektu, który został powiększony o jedną trzecią.

Samorządowcy mają nadzieję, że zostanie przełamany impas w sprawie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. O jego powstaniu mówi się co najmniej od trzech lat. I nie ma pewności, kiedy będzie gotowe.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Ministerstwo Obrony Narodowej ma wieloletnie opóźnienie w budowie tej placówki. Z informacji, które otrzymaliśmy z MON, wynika, że 1 czerwca Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych stwierdziła zgodność projektu „z opracowanym programem inwestycji oraz jego aktualizacją, jak również zawartą umową na wykonanie prac projektowych”. To znaczy, że „projekt został przyjęty przez komisję i skierowany do realizacji. 2 czerwca wykonawca złożył do wojewody mazowieckiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Aktualnie trwają czynności opracowania projektów wykonawczych, planowanych robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznego odbioru robót oraz zestawienia kosztów zadania” – informuje nas MON.