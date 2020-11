Pandemia dotknęła nawet sieć Marks & Spencer

W ciągu 6 miesięcy do 26 września sklepy Marksa&Spencera poniosły stratę brutto bez elementów jednorazowych 17,4 mln funtów (22,6 mln dolarów), pierwszą od chwili wejścia na giełdę w 1926 r. — pisze Reuter i odnotowuje, że analitycy spodziewali się straty 59 mln funtów. BBC podała nawet 87,7 mln. Rok temu sieć wypracowała zysk 176 mln funtów (Reuter) albo 158,8 mln (BBC). Prezes Steve Rove stwierdził, że te wyniki były „znacznie lepsze od tego, co początkowo wydawało się możliwe".

Sprzedaż w tym okresie zmalała o 15,8 proc. do 4,09 mld funtów głównie z powodu mniejszego zainteresowania odzieżą i dodatkami do mieszkań. W I kwartale spadek ten wyniósł nawet 61,5 proc., w II kwartale 21,3 proc., od lipca do września sprzedaż konfekcji w sklepach w centrum miast zmalała o 53 proc. Ubrania nie cieszyły się powodzeniem, bo klienci musieli siedzieć w domach, a ponadto woleli ubierać się bardziej zwyczajnie — wyjaśniła sama firma. M&S zakłada jednak powrót popytu na stroje wizytowe i związane z ważniejszymi okazjami.