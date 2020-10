Nobel za pracę u podstaw

„Nowe formaty aukcji to piękny przykład na to, jak podstawowe badania teoretyczne mogą w dalszej kolejności być źródłem wynalazków, które przynoszą korzyści społeczeństwu. Nietypowe w tym przypadku jest jednak to, że to ci sami ludzie rozwinęli teorię i znaleźli dla niej praktyczne zastosowania"– czytamy w omówieniu dorobku Milgroma i Wilsona.