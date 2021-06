Dla Unii najważniejsze jest zaufanie do City

Irlandzka komisarz w Brukseli stwierdziła teraz, że Unia czeka, aby zorientować się, jaką drogę Londyn obierze: czy będzie trzymać się zobowiązań podjętych w chwili opuszczania Unii czy będzie nadal działać jednostronnie. — Mamy nadzieję, że wybierze to pierwsze, bardziej właściwą i zrównoważoną drogę. To pomoże nam we współpracy we wszystkich sektorach, także w usługach finansowych — powiedziała McGuinness na imprezie City Week zorganizowanej przez City & Financial. — Kiedy podpisuje się międzynarodowe porozumienia i przyjmuje zobowiązania, to partnerzy muszą być w stanie liczyć na czyjeś słowo i podpis — dodała.