Wyszła z sali, bo Roman Polański otrzymał Cezara. "Jestem z siebie dumna"

Aktorka przyznała teraz, że „jest dumna”, że w ramach protestu opuściła salę, w której odbywała się ceremonia. - To musiało się stać. Myślę, że to dobrze, że wywołało to poruszenie oraz, że rozpoczęło debatę. Świat się zmienia i idzie naprzód - powiedziała aktorka. - Myślę, że coś musi się wydarzyć. Może pięć lub dziesięć lat temu nie zrobiłbym tego, ale po pracy z wieloma kobietami-reżyserkami zaczęłam zadawać sobie dość pytania dotyczące życia kobiet - dodała. - Głęboko wierzę, że otworzyło to niektórym oczy, zarówno tym z branży, jak i wśród innych. Jest to coś, o czym ludzie chcą rozmawiać. Pokolenie młodych kobiet jest zszokowane i rozwścieczone z powodu takich przypadków jak przypadek Romana Polańskiego - zaznaczyła.