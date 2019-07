Festiwal twórców filmów animowanych i ich fanów

To największe w Polsce wydarzenie w tej dziedzinie. W międzynarodowym konkursie głównym o Grand Prix - Złotego Pegaza (45 tys. zł i kwalifikację do Oscara) rywalizuje ponad 40 filmów krótkometrażowych, wyłonionych z ponad tysiąca zgłoszeń. A także pięć pełnometrażowych: „Ce Magnifique Gateau!” Marca Jamesa Roelsa i Emmy De Swaef, „Jeszcze jeden dzień z życia” Damiana Neonowa i Raúla de la Fuente, „Chris the Swiss” Anji Komfel, „La Casa Lobo” Cristóbala Leóna i Joaquína Cociny oraz„Ruben Brandt, a gyűjtő”, Milorada Krstića.

Natomiast uczestnicy Konkursu Polskich Filmów Animowanych ANIMATOR.PL, organizowanego ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, walczą o nagrody „Animusze”. W tym konkursie startuje ponad 30 rodzimych produkcji m.in. „Ostatnia wieczerza” Piotra Dumały, „Idol” Grzegorza Koncewicza i Marka Serafińskiego, „Silny niezależny kosmos” Damiana Krakowiaka.

Gościem specjalnym festiwalu jest wybitny brytyjski animator Tom Allen, znany z takich produkcji, jak nominowana do Oscara „Wyspa psów” Wesa Andersona czy „Gnijąca Panna Młoda” Tima Burtona. Publiczność będzie mogła spotkać się z nim dwukrotnie. W sobotę wieczorem w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek przed pokazem „Frankenweenie” (godz. 20). I w niedzielę w kinie Muza przed projekcją „Wyspy Psów” (godz. 18).

Program Animatora dzieli się na kilka bloków tematycznych. Główny z nich „Animation as a Statement" skupia się na animowanych wizjach rzeczywistości, utopiach i dystopiach. Można w nim obejrzeć m.in. retrospektywę Janet Perlman (7 lipca w kinie Muza, godz 18 ), kanadyjskiej animatorki i ilustratorki książek dla dzieci. Uhonorowano ją wieloma międzynarodowymi nagrodami filmowymi: Pulcinelli za najlepszą produkcję telewizyjną, Parent’s Choice za najlepszy film dla dzieci, za najlepszą krótką formę filmową na Festiwalu Filmowym w Montrealu oraz za najlepszy film krótkometrażowy, na Festiwalu Filmów dla Dzieci w Berlinie.

Inne sekcje to: „Rzeczywistości w czerni i bieli”, czyli przegląd czarno-białych filmów krótkometrażowych. „Animacja jako komunikat”, „Animacja non-fiction: animując rzeczywistość” „Kobiety mają głos" z filmami mówiącymi o kobiecej perspektywie szczęścia, miłości i przyjaźni; „Animowane Seriale” z przeglądem najciekawszych animowanych produkcji telewizyjnych, czy „Cartoon Network prezentuje”. „Kino nocne” zaprasza na projekcje filmów, zaczynające się o godz. 21 w namiocie w parku Wieniawskiego. Do profesjonalistów, jak i stawiających pierwsze kroki w animacji skierowany jest panel dyskusyjny „Animator pro”. Dla najmłodszych przeznaczony jest „Animator dla dzieci”, a dla wszystkich miłośników kreskówek pokaz animacji z kotem Feliksem i muzyką na żywo.

Specjalny blok „Animacje z Norwegii” zachęca do odkrywania Skandynawii. Jego kuratorem jest Gunnar Strom, znany z takich produkcji jak „1001 gramów” czy „Treser zuków”. W programie filmy absolwentów słynnego Volda University College, a wśród nich także premierowe pokazy w Polsce, m.in. pełnometrażowego filmu „The Tower” Matsa Grorudae, opartego na autentycznych historiach uchodźców.

Festiwal zakończy 11 lipca ceremonia wręczenia konkursowych nagród.

