Festiwal biegowy: Będzie pierwszy tort

Pierwsza festiwalowa dekada minęła szybko. Zaczęła się od czerwcowej powodzi w 2010 roku i odwołania inauguracji, zmieniła w sportową kontynuację Forum Ekonomicznego w Krynicy, czyli w dzisiejszy las kolorowych namiotów i balonów, setki kilometrów tras i mnóstwo biegowych wyzwań.

10. Tauron Festiwal Biegowy będzie trochę inny od poprzednich, odświętny, ale wszystko to, co najlepsze: tradycje ultramaratońskie i maratońskie, górskie ściganie, marsze z kijkami, głośne wyścigi dzieciaków i przebierańcow, biegi dzienne i nocne, sprawdzian żelaznych płuc podczas wielobojowego cyklu Iron Run – zostaje.

Zostają też znane miejsca, od lat tworzące niepowtarzalną atmosferę zawodów – brukowany krynicki deptak i okolice, centrum Muszyny, Rytro, Jaworzyna Krynicka oraz asfaltowe i szutrowe drogi Beskidu Sądeckiego.

Frekwencja nie zawiedzie – co roku przyjeżdża do Krynicy-Zdroju coraz więcej zarażonych bieganiem, przekroczenie granicy 10 tysięcy uczestników nie będzie żadną niespodzianką, tak samo jak fakt, że mniej więcej jedna piąta to dzieci i młodzież, bo Festiwal Biegowy od zawsze był świętem biegania rodzinnego.

10. urodziny będą obchodzone każdego dnia, od piątku do niedzieli, kulminacja nastąpi, gdy na scenie festiwalowej pojawi się tort i ogłoszona zostanie lista szczególnie zasłużonych – osób, które wystartowały w każdej edycji, od początku. Jest ich 26, z pustymi rękami ze sceny nie zejdą.

Nowości, nie tylko z okazji dziesięciolecia, oczywiście nie zabraknie. Wśród 30 konkurencji rozpisanych na trzy dni każdy zainteresowany zauważy, że jedna z wersji Biegu 7 Dolin z dopiskiem Plus ma już długość 117 km. Na tak długim dystansie jeszcze wokół Krynicy nie biegano.

Będzie też ultramaraton na trasie długości 50 mil (80 km), głównie z myślą o tych, którzy odważą się zaliczyć Brubeck Iron Run (zgłosiło się ponad 100 osób). Oznacza to, że uczestnicy Iron Run przebiegną w sumie w dziewięciu startach nie 140, ale już 160 km (dokładnie 158,8 km), można więc mówić o wieloboju stumilowym.

Pewną nowością będzie także Bieg 7 Dolin na 35 km, zaczynający się po słowackiej stronie, w Mniszku nad Popradem. Nazwa VisegRun przypomni o współpracy regionalnej i da biegaczom okazję do odkrywania kolejnych górskich tras w okolicy.

Marsz Nordic Walking „Przegoń zawał" odbędzie się ponownie, w podobnym celu organizatorzy zaplanowali pierwszy bieg „1 km dalej od cukrzycy". Bieg na pożegnanie z Festiwalem – kiedyś Bieg Kibica na 600 m, teraz będzie Biegiem Młodzieży i Kibiców o Jabłko Łąckie, dla każdego kto skończył 13 lat.

Na pewno nie zmieni się to, że Życiowa Dziesiątka, czyli śmiganie 10 km łagodnym spadkiem (deniwelacja 128 m) z deptaka do Muszyny, zgromadzi najwięcej uczestników. Kilka dni przed startem było już 2300 zgłoszeń. Wśród nich są znane nazwiska polskiej lekkoatletyki, zwłaszcza kobiecej.

Maraton, półmaraton oraz wszelkie inne odmiany biegania zaproponowane przez Festiwal też mają już setki chętnych. Nagród jak zawsze jest wiele, pula 650 tys. zł czeka (najwięcej dla mistrzyni i mistrza ultramaratonu), tak samo jak auto, którego szczęśliwego właściciela tradycyjnie wskaże los.

Obok Festiwalu trwać będzie jak zawsze Forum Sport, Zdrowie, Pieniądze – zapowiedziano w nim udział świetnej biegaczki na 800 m, olimpijki Joanny Jóźwik, mistrzyni świata w maratonie Wandy Panfil, lekkoatletki i himalaistki Magdaleny Gorzkowskiej, chodziarza Grzegorza Sudoła, reprezentacyjnej piłkarki ręcznej Iwony Niedźwiedź i, niezmiennie, prof. Grzegorza Kołodki – te spotkania i seminaria nie zawiodą nikogo.

Krynica-Zdrój na pewno nie pozostanie przez te trzy dni cicha i ciemna. Wieczorna scena będzie dudnić i świecić w klimatach góralskiego etno-electro, marszów wojskowych i muzyki ulicznej. Komu mało biegania, znajdzie zabawy, konkursy i pokazy w strefach aktywności. Okolicznościowe targi też będą.

Jest także niezmienne zaproszenie organizatorów do biegania na każdym dystansie. Numery startowe będą czekały do 30 minut przed każdym startem (wyłączywszy najtrudniejsze biegi). Kto chce wiedzieć więcej – dowie się ze strony www.festiwalbiegowy.pl.

Program 10. TAURON Festiwalu Biegowego

Piątek – 6 września

14.00 Biegi Małopolski – eliminacje

16.30 Biegi Małopolski – finały

18.00 Krynicka Mila 1609 m – finały

19.05 Krynicka Pętla – bieg na 15 km

19.10 Bieg w krawacie

22.35 Bieg Nocny 7 km

Sobota – 7 września

2.00 Bieg 7 Dolin 100 km (MP Masters w Ultramaratonie Górskim)

2.00 Drużynowy Bieg 7 Dolin 100 km

2.00 Bieg 7 Dolin Plus 117 km

4.00 Bieg 7 Dolin 50 mil/80 km (start w Rytrze)

6.30 Bieg 7 Dolin 64 km (start w Rytrze)

8.30 Górskie Mistrzostwa Polski w Nordic Walking

10.00 Lambert Bieg Kobiet

10.50 Życiowa Dziesiątka (MP Masters w Biegu Ulicznym 10 km; meta w Muszynie)

11.30 Marsz Nordic Walking „Przegoń zawał"

11.30 Bieg 7 Dolin 35 km (VisegRun with Interreg PL-SK 3; start Mniszek n/Popradem)

13.00 Biegi dzieci (9–12 lat)

14.30 Bieg Przebierańców

15.30 Sztafeta Deptaka

16.30 Bieg na 3 km

22.05 Nocny Bieg Rodzinny na 5 km

Niedziela – 8 września

7.05 Koral Maraton

7.05 Sztafeta Maratońska

7.20 Runek Run 22 km

7.40 Półmaraton

8.00 Biegi dzieci (do 8 lat)

11.00 Mistrzostwa Polski w Hill Nordic Walking (Jaworzyna Krynicka)

12.00 Bieg na Jaworzynę Krynicką

13.00 Bieg „1 km dalej od cukrzycy"

14.00 Bieg Młodzieży Kibiców – bieg o Jabłko Łąckie

Brubeck IRON RUN:

Piątek – 6 września

17.50 Krynicka Mila 1609 m

19.00 Bieg na 15 km

22.30 Bieg Nocny 7 km

Sobota – 7 września

4.00 Ultramaraton 80 km (start w Rytrze)

19.00 Bieg na 3 km

22.00 Nocny Bieg 5 km

Niedziela – 8 września

7.00 Koral Maraton

13.30 Bieg na Jaworzynę Krynicką ok. 4 km

15.00 Bieg na 1 km