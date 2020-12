Jednostka – zerem, jednostka – bzdurą

Zatem ja po raz kolejny stanę w obronie praworządności (czyli rządów prawa) – w takim sensie, w jakim opisał ją Albert Dicey już w wieku XIX. Prokuratura musi mieć sztywno zakreślony czas, powiedzmy sześć miesięcy po przedstawieniu podejrzanemu zarzutów, w którym powinna wnieść do sądu akt oskarżenia. A po upływie tego czasu zarzuty z mocy prawa upadają. Nie oznacza to, oczywiście, konieczności umorzenia postępowania. I nie oznacza, że nie będzie można postawić tych samych zarzutów tej samej osobie ponownie. Ubolewania prokuratorów, że uniemożliwi im to skuteczne ściganie przestępców, to bzdura przykrywająca ich nieudolność i/lub (co jeszcze gorsze) zapędy iście inkwizycyjne. Musi istnieć jakiś środek dyscyplinujący prokuratorów i służący obronie praw jednostki. Konstytucyjnym prawem obywatela jest przecież prawo do sądu – do rozpoznania jego sprawy przez niezawisły sąd w rozsądnym terminie. Trzymanie sprawy w prokuraturze i trzymanie obywatela „pod zarzutami" jest ewidentnie i rażąco sprzeczne z konstytucją. Dlatego mimo wszystko się trochę dziwię, że jej obrońcy wyniośle milczą w tej sprawie.